In unserer Serie dreht sich alles um den Garten in jeglicher Form. Vom Anbau von Pflanzen, Tipps von Experten bis hin zu besonders außergewöhnlichen Gärten werden wir in den kommenden Wochen das Thema von allen Seiten beleuchten. Sie möchten sich an der Serie beteiligen und glauben, dass Ihr Garten ungewöhnlich ist? Dann melden Sie sich doch bei uns: entweder per E-Mail an red-sinsheim@rnz.de oder unter Telefon 07261 / 94407264. (jou)