HG Rekordhalter als Fraktionschef

Rekordhalter als Fraktionschef

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke schreibt Landesgeschichte: Laut Mitteilung seiner Fraktion ist der 61-Jährige an diesem Samstag exakt 5198 Tagen im Amt – und damit der Fraktionsvorsitzende mit der längsten Amtszeit in der Geschichte des baden-württembergischen Landtags. Fraktionsvorsitzender wurde Rülke am 16. Juni 2009. Mitglied des Landtags ist er seit 2006. "Eine solcher Rekord macht uns als Fraktion stolz", sagte sein Stellvertreter Jochen Haußmann und lobte Rülke als "markante Persönlichkeit".

Bisheriger Rekordhalter war Günther Oettinger, der vom 29. Januar 1991 bis zum 21. April 2005, dem Tag seiner Wahl zum Ministerpräsidenten, den Vorsitz der CDU-Fraktion innehatte. (sös)