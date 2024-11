Offenbach (dpa/lhe) - Prominenter Besuch auf dem Bieberer Berg: Otto Rehhagel, Siegfried Held, Winfried Schäfer, Erwin Kostedde und andere Mitstreiter von vor 50 Jahren sind am Samstag bei den Kickers Offenbach zu Gast. Die Helden der glorreichen Bundesligazeiten des Vereins Mitte der 1970er Jahre werden zunächst die Regionalligapartie der Hessen gegen Aufsteiger Göppinger SV verfolgen und sich anschließend ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

"Ihnen hat unser Traditionsverein seine legendären Erfolge in der Bundesliga zu verdanken. Ein halbes Jahrhundert liegt das schon zurück – viel zu lange für jedes Herz, das für die Kickers schlägt. Umso mehr aber freue ich mich, die Bundesliga-Mannschaft von 1974/75 am Wochenende wieder in unserem Stadion begrüßen zu dürfen", sagte Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke.

Insgesamt 21 Mitglieder der damaligen Mannschaft haben ihr Kommen zugesagt. 1974/75 war die letzte Saison, in der die Kickers den Klassenverbleib in der Bundesliga schafften. In dieser Spielzeit gelang dem OFC zudem ein spektakulärer 6:0-Sieg gegen Bayern München mit den Weltmeistern Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Georg Schwarzenbeck, Hans-Josef Kapellmann, Uli Hoeneß und Gerd Müller.