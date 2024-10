Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Arthur Theate von Eintracht Frankfurt für zwei DFB-Pokalspiele gesperrt. Der Abwehrspieler hatte am Mittwoch beim 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach in der zweiten Runde des DFB-Pokals die Rote Karte gesehen.

Der Belgier war in der Anfangsphase bei einem Angriff der Borussia ausgerutscht und hielt reflexartig als letzter Frankfurter Feldspieler den Ball mit der Hand auf. Die Eintracht beziehungsweise der Spieler haben dem Urteil zugestimmt, dieses ist damit rechtskräftig.

Für Theate war es der zweite Platzverweis innerhalb von vier Tagen. Am Sonntag hatte der 24-Jährige in der Bundesliga beim 1:1 gegen den 1. FC Union Berlin die Gelb-Rote Karte gesehen. Bei den Köpenickern flog der Verteidiger aber unberechtigt vom Platz. Er fehlt der Eintracht trotzdem am Samstag in der Bundesliga im Heimspiel gegen den VfL Bochum. Denn einen Einspruch der Frankfurter wies der DFB zurück.