Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals ein Duell mit einem Kontrahenten aus der Fußball-Bundesliga bevor. Die SGE empfängt am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) Borussia Mönchengladbach.

Vor knapp fünf Wochen trafen die beiden Traditionsclubs an selber Stelle schon einmal aufeinander - damals in der Liga und mit dem besseren Ende für die Eintracht (2:0). Verzichten muss Frankfurts Trainer Dino Toppmöller auf Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen, der sich am vergangenen Wochenende im Spiel beim 1. FC Union Berlin (1:1) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat und damit in den kommenden Wochen fehlen wird.

In das Achtelfinale einziehen will auch Zweitligist SV Darmstadt 98. Die Lilien sind am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) zu Gast beim Drittligisten Dynamo Dresden und gehen als Favorit in die Partie. Fraglich ist der Einsatz von Darmstadts Offensivspieler Luca Marseiler.