Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Verteidiger Bruno Ogbus vorzeitig verlängert. Der 18-Jährige rückte im Sommer in den Profikader auf und kam in dieser Saison schon zweimal in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz. Über die Vertragsinhalte machte der Sport-Club wie üblich keine Angaben.

"Seine Zweikampfstärke und seine Schnelligkeit sind auffällig. Dazu kommt noch seine