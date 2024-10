Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) - Mehr als zwei Wochen lang gibt es an unterschiedlichen Orten im Rhein-Main-Gebiet mitreißende Performances zu erleben. Vom 31. Oktober bis zum 17. November findet in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und Wiesbaden das neunte Tanzfestival Rhein-Main statt. Nach Angaben der Organisatoren werden insgesamt 25 Stücke internationaler, nationaler und regionaler Choreographinnen und Choreographen gezeigt - darunter auch fünf Uraufführungen.

Eröffnet wird das Festival am 31. Oktober im Staatstheater Darmstadt mit dem Stück "Témoin" von Saïdo Lehlouh. Lehlouh gehört dem sechsköpfigen "Collectif FAIR-E", an auf welches das Festival mit der Programmlinie "Spotlight" einen besonderen

Schwerpunkt legen und mit drei Stücken vorstellen wird. Neben "Témoin" sind das "One Shot" (am 12. November im Frankfurt LAB) und "Stuck" (am 13. November

in der Wartburg im Hessischen Staatstheater Wiesbaden).

Diesjähriges Motto: "In the Blink of an Eye"

Das Motto in diesem Jahr lautet "In the Blink of an Eye" (zu deutsch etwa: "In einem Augenblick"). Das Motto widme sich dem Verhältnis von Tanz zum Faktor Zeit. Dabei solle besonders Ereignissen Rechnung getragen werden, die innerhalb weniger Augenblicke große Veränderungen bewirken könnten, hieß es.

"In seiner Unmittelbarkeit liegt die Schönheit von Tanz. Jede Millisekunde, jede Bewegung, jede Geste der Tanzenden auf der Bühne, jeder Blick des Publikums ist ein einzigartiger Moment, der sich nie wieder in gleicher Weise wiederholen wird. Abseits der Bühne können Millisekunden den Verlauf eines Lebens prägen", erklärten die Veranstalter. Neu beim Tanzfestival Rhein-Main ist in diesem Jahr die Kooperation mit der "Jungen Theaterwerkstatt am Zoo" in Frankfurt, die regionale und internationale Tanzstücke für das jüngere Publikum zeigen werde.

Am Tanztag werden Schnupperkurse angeboten

Wer selbst tanzen will, kann das bei einem Tanztag am 16. November tun. Dann wird es laut der Veranstalter um die 100 Schnupperkurse und Workshops im gesamten Rhein-Main-Gebiet geben. Angeboten werden die unterschiedlichsten Stile, von Ballett, zeitgenössischem Tanz, Irish Dance, Salsa, Flamenco, Tango bis hin zu Charleston.