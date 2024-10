Kronberg im Taunus (dpa/lhe) - Die Lagerhalle eines Baustoffhandels in Kronberg im Taunus (Hochtaunuskreis) steht aus bislang ungeklärten Gründen in Flammen. Verletzte gebe es keine, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Neben der Halle, in der Baustoffmaterialien gelagert werden, befinden sich demnach in einem offenen Bereich leere Gasflaschen. Da sich darin Gasreste befinden könnten, werde der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote