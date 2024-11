Obertshausen (dpa/lhe) - Nach einem Feuer in einer Wohnung in Obertshausen (Kreis Offenbach) ist ein 63-Jähriger gestorben. Die Einsatzkräfte seien gegen 10.30 Uhr alarmiert worden und schnell in die stark verrauchte Wohnung eingedrungen, teilte die Polizei mit. Bei dem 63-Jährigen sei noch vor Ort eine Reanimation eingeleitet worden, die jedoch erfolglos geblieben sei. Ob der Mann aufgrund der Rauchentwicklung oder schon zuvor aus medizinischen Gründen gestorben sei, werde derzeit ermittelt. Nach ersten Ermittlungen habe in der Wohnung Essen gebrannt.

