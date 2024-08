> Fabian Burstein, geboren 1982 in Wien, ist Kulturmanager und Autor. Von 2013 bis 2015 leitete er das Jugendkulturzentrum Forum in Mannheim, im Anschluss führte er vier Jahre dasHaus in Ludwigshafen. 2023 war er für das Kultur- und Veranstaltungsprogramm der Bundesgartenschau verantwortlich. Sein Buch "Empowerment Kultur – Was Kultur braucht, um in Zeiten von Shitstorms, Krisen und Skandalen zu bestehen" ist gerade erschienen.