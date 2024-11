Großenlüder (dpa/lhe) - Eine Haupt- und Realschule in Großenlüder (Landkreis Fulda) ist geräumt worden, nachdem ein "reizender Stoff" in einem Toiletten-Bereich versprüht wurde. Wie die Polizei mitteilte, sei ein Großaufgebot im Einsatz. Demnach gebe es eine mittlere einstellige Zahl an Verletzten, die über Übelkeit klagten und medizinisch versorgt wurden. Zunächst war unklar, um welchen reizenden Stoff es sich genau handelt. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, vermutlich handele es sich erfahrungsgemäß wie in anderen ähnlichen Fällen auch um Pfefferspray - jedoch könne noch nichts bestätigt werden.

