Rödermark (dpa/lhe) - Einen toten Mann und eine schwer verletzte Frau haben Polizisten am Morgen in einem Wohnhaus in Rödermark (Landkreis Offenbach) gefunden. Die verletzte Frau starb wenig später im Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittag mitteilten. Die 69-Jährige habe Schussverletzungen aufgewiesen. Außerdem seien bei einem Notruf Schussgeräusche beschrieben worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe seien noch weitgehend unklar. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk berichtet.

