Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Eigentlich wären die Schlagzeilen am vergangenen Samstag eine Ergänzung wert gewesen, denn Ruderer Oliver Zeidler gewann sein Olympia-Gold in Paris im Einer-Boot, das aus der Werft Empacher aus Eberbach am Neckar stammt. Doch selbst bei diesem Triumph blieb der heimische mittelständische Handwerksbetrieb bescheiden im Hintergrund. Öffentlich zumindest.

Dabei stammen sechs der sieben vom Deutschen Ruderverband (DRV) qualifizierten Olympia-Boote vom Neckar. Und knapp vierzig Prozent aller internationalen Rudereinheiten in Paris waren mit Empacher unterwegs. Neben Deutschland traten England, Frankreich, Kanada, die Schweiz und die Niederlande in Sportgeräten aus der Bootswerft in Eberbach an.

Firmenchef Helmut Empacher hatte vor wenigen Tagen noch anlässlich eines Gespräches zum 100-jährigen Bestehen der 1923 von seinem Großvater im ostpreußischen Königsberg gegründeten Bootswerft prognostiziert, wie die Erfolgsaussichten für die Starter des DRV und die Ergebnisse mit Eberbacher Booten sein werden.

Oliver Zeidler war die große Gold-Hoffnung der Deutschen. Das einzige Risiko lag laut Empacher in der noch mangelnden Erfahrung Zeidlers, der erst vor acht Jahren vom Schwimmen zum Rudern gewechselt war und seine Rennen meist über die Kraft anging.

Keine Chance für den Achter

Von vornherein keine Siegeschancen schrieb Empacher dem Deutschland-Achter zu, der viele Jahrzehnte die Siegeshoffnung des DRV gewesen ist. Bei den Olympischen Spielen in München 1972 hatte der deutsche Achter im ersten BASF-Kunststoffboot aus der Eberbacher Werft Furore und Empacher berühmt gemacht.

In Paris wurden die acht deutschen Ruderer mit Steuermann jetzt nur Vierte. Im Gegensatz zum Empacher-Gelb ist der Achter im Grün des Sponsors lackiert. Der Medaillen-Einlauf beim Achter war: Großbritannien vor den Niederlanden und den USA. Die Sieger ruderten selbstverständlich in einem Eberbacher Boot.

Das Einer-Gold-Rennen

Beim Einer kämpften von den sechs Startern drei in gelben Eberbacher Booten mit dem dezenten kleinen Namen "Empacher" an der Flanke. Der 2,03 Meter große 28-jährige Oliver Zeidler gewann sein 2000-Meter-Rennen mit einem Start-Ziel-Sieg und rund zwei Bootslängen Vorsprung vor dem unter dem Ländercode AIN "Internationale neutrale Athleten" startenden Belarussen Yauheni Zalaty. Auch dieser war in einem Rennruderboot der Bootswerft vom Neckar unterwegs.

Bei allen 500-Meter-Marken des Rennens deklassierte Zeidler seine Konkurrenz. Im Vorfeld hatte die Boulevard-Presse übertrieben sensationell berichtet, dass Zeidlers Boot repariert werden musste, weil Vater und Trainer Heino Zeidler etwas zu hart mit dem Werkzeug umgegangen war und den Bootsrumpf beschädigte hatte. Es war jedoch statt des gemeldeten Lochs nur ein leichter optischer Schaden, eine kleine Delle.

Empacher war mit einem Service-Team in Paris vor Ort und hat die "Lappalie" schnell korrigiert. Ein Rennboot aus Eberbach ist nicht nur der schlanke Körper aus vornehmlich Carbon, sondern ein Zusammenspiel zwischen der Mechanik des Auslegers, Stemmbrettern, Rollsitzen, Edelstahlteilen und Blechen, die allesamt in der hundert Mitarbeiter starken Werft an der Rockenauer Straße gefertigt und zusammengebaut werden.

Bronze für deutsche Frauen

Dritter Platz und Bronze für deutsche Frauen. Gleich vier Eberbacher Boote waren beim sechs Starter großen Feld der Damen-Doppelvierer am Start. Sieger wurden die Niederländerinnen, selbstverständlich auch in einem Empacher-Boot.

Fünf Mal Gold für Empacher

Vor den Spielen in Paris rechneten Experten mit einem halben Dutzend Goldmedaillen für Empacher. Firmeninhaber Helmut Empacher war gestern für eine Bilanz zu erreichen. Fünf von 14 Goldmedaillen im Rudern fuhren seine Boote ein. Neben Oliver Zeidler im Einer gewannen damit der Männer-Achter und der Doppel-Vierer der Frauen, beide aus Großbritannien, der Leichte Doppelzweier der Herren aus Irland und der Damen-Einer mit der Gewinnerin aus den Niederlanden.

Wie viele Plätze von Eins bis Drei auf dem Siegertreppchen insgesamt auf das Konto der Eberbacher Bootswerft gehen, muss erst noch zusammengezählt werden. Eine abschließende Erfolgsbilanz für die Eberbacher Boote bei Olympia 2024 in Paris kann deshalb noch nicht gezogen werden.

Aber schon jetzt wirbt das Unternehmen auf seiner Website um neue Mitarbeiter mit olympischen Erfolgen seit seiner Gründung: "50 Prozent der Goldmedaillen bei Olympia in Ruderfinals in Empacherbooten" und "Rekordhalter der meisten olympischen Goldmedaillen jemals" ist dort auf "empacher.com/Stellenangebote" zu lesen. Für künftige Mitarbeiter dürfte die Aussicht auf internationale Serviceeinsätze bei Ruder-Regatten und Weltmeisterschaften in fernen Ländern, darunter auch bei den Olympischen Spielen, durchaus reizvoll sein.