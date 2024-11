Kassel (dpa/lhe) - Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben in Kassel einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe der 36-Jährige einen regen Handel mit Kokain betrieben, dabei habe es sich um Verkäufe im Kilobereich gehandelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Mann war bei Ermittlungen gegen den organisierten Drogenhandel ins Visier der Beamten geraten. Als am Donnerstag bekannt wurde, dass er sich mutmaßlich absetzen will, wurde er nach seiner Rückkehr in seiner Wohnung festgenommen. Der Mann soll noch dem Haftrichter vorgeführt werden.

