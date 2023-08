Die Badewanne der Berliner

Infos:

Anreise: Mit dem Auto über Hannover, Hamburg, Lübeck oder Leipzig, Berlin. Bei Wolgast oder Anklam (Drehbrücken, zeitweise für den Schiffsverkehr geöffnet) geht es auf die Insel. Von Heidelberg aus sind es rund 850 Kilometer.

Unterkunft: Appartements gibt es ab 72 Euro pro Nacht. DDR-Charme auf hohem Niveau: Hotel Baltic in Zinnowitz. Doppelzimmer gibt es ab 152 Euro pro Nacht; www.baltichotel.de

Im Elternhaus des Schriftstellers Richter: Villa Paula in Bansin. Ferienwohnungen bekommt man dort ab 52 Euro pro Nacht; www.runne.de

Wasserschloss Mellenthin, Doppelzimmer gibt es ab 52 Euro pro Person und Nacht; www.wasserschloss-mellenthin.de

Unternehmungen: Golfen in Balm: Zwei 18-Loch-Plätze und ein 9-Loch-Kurzplatz. Greenfee für 18 Loch: 68 Euro; als Hotelgast 35 Euro; www.golfhotel-usedom.de/golf. Radeln mit Lyonel Feininger www.papileo.de. Jazz im Usedomer Kunsthaus, Villa Meyer in Zinnowitz, jeden Mittwoch Abend. Anmeldung über www.kunstreinhardmeyer.de

Nicht verpassen: Promenaden und Seebrücken in Bansin, Heringsdorf, Ahlbeck und Zinnowitz. Strandkorb-Miete ab 3 Euro/Stunde, 10 Euro/Tag. Hans Werner Richter Haus in Bansin, Waldstraße 1. Geöffnet Mai bis September Di-So 10-12 und 14-18 Uhr; Oktober bis April Di-So 12-16 Uhr. Kunstatelier Otto Niemeyer-Holstein bei Koserow. www.atelier-otto-niemeyer-holstein.de

Museum Peenemünde; www.museum-peenemuende.de