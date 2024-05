Die Antworten der Sophia Leser Liste

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahn vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Wenn es wirklich das beste für die Stadt ist und alle Bereiche (zB Umweltschutz) berücksichtigt wurden.

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?

Sicheres ausgebautes Fahrradnetz, effizientere Ampelschaltung, Parkmöglichkeiten optimieren.

3. Was ist Ihr Rezept gegen den Wohnraummangel?

Korrektur: BEZAHLBARER Wohnraummangel. Lösung: Lehrstandkataster, Mietdeckel, bessere Wohnhilfkonditionen.

4. Sollten im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Nein.

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Lokale Geschäfte unterstützen wenn sie nach Hilfe suchen. Ideen nicht klauen sondern helfen diese umzusetzen.

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäude am Bismarckplatz?

Ideen gibt es viele. Ein Haus zum verweilen, inspirieren und teilen. Ein Soziokulturellerraum.

7. Wie kann Heidelberg attraktiver für Fachkräfte werden?

Höhere Vergütung, bessere Chancen aufzusteigen, bezahlbarer und naher Wohnraum.

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Macht das nicht jede Stadt? Hat Heidelberg es verdient EU Kulturhauptstadt zu sein? Was ist das Aushängeschild der letzten 5-8 Jahre?

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Familien haben unterschiedliche Bedürfnisse. Umfragen was fehlt wem und wo und dies dann umsetzten.

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehreinnahmen – was machen Sie damit?

Wohnhilfe , Familien unterstützen, öffentliche Räume schaffen, Subkultur fördern, lokale Unternehmen helfen,…

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindereinnahmen – wo sparen Sie?

Schlossbeleuchtung, Werbung/ Marketing, neue Bauprojekte.

12. Was lief in den vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Steigende Mieten, Lehrstand, Parksituation, Fahrradnetz, Schienenreparatur, Schließung kultureller Räume, dritte Wiederwahl, die Ampel am HBF.