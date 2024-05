Die Antworten der Grünen Alternativen Liste

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahn vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Naturschutz ist prioritär. Im Naturschutzgebiet Altneckar darf keine Brücke und keine Seilbahn gebaut werden. Alternative Trassen sind zu prüfen.

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?

Mehr Sicherheit für Kinder, Zufußgehende und Radfahrende, durchgängige Radwege, Vorrangschaltung für Busse und Straßenbahnen.

3. Was ist Ihr Rezept gegen den Wohnraummangel?

Der wichtigste Hebel ist ein städtischer Grundstücksfond und Baugrund in städtischer Hand sowie die Förderung nicht profitorientierter Bauträger.

4. Sollten im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Ohne Windkraft geht es nicht: Jeder Standort ist unter Mitwirkung der Bürger*innen und der Verbände ökologisch und naturschutzrechtlich zu prüfen.

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Information, Unterstützung und Vernetzung wie zum Beispiel im Bündnis für Arbeit und Ausbildung, Förderung und Vernetzung kleiner, innovativer Betriebe.

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäude am Bismarckplatz?

Eine Mischnutzung aus verschiedenen Einzelhandelgeschäften (EG), Räume für Dienstleister, Räume für Proben, Verbände und Jugendliche sowie Wohnungen.

7. Wie kann Heidelberg attraktiver für Fachkräfte werden?

Schaffung von Wohnraum und Kitaplätzen, Unterstützung des Bündnisses für Ausbildung und Arbeit zur Vernetzung von Fachkräften mit Unternehmen.

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Heidelberg sollte den Weg unter Einbeziehung der Bürger*innen weiterverfolgen, der Weg ist kritisch zu begleiten und gegebenenfalls zu stoppen.

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Zeitlich flexible und verlässliche Betreuungsangebote, räumliche Umgestaltung v.a. von Grundschulen im Hinblick auf das Recht auf Ganztagesbetreuung.

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehreinnahmen – was machen Sie damit?

Investitionen in Schulen, Kitas und weitere Gemeinschaftseinrichtungen, in Gehweg- und Radwegeausbau sowie öffentliche Räume der Begegnung.

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindereinnahmen – wo sparen Sie?

Keine weitere Groß- und Prestigeprojekte mehr! Personal und Soziales bleiben unangetastet, Prüfung kommunaler Gebühren- und Steuergestaltungen.

12. Was lief in den vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Vieles ist Stückwerk, halbherzig, widersprüchlich: Dies gilt für Verkehr, bezahlbares Wohnen, Klimaanpassung, Erhalt von Grünflächen, Schulsanierung.