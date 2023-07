Per Auto sind es ab Heidelberg etwa 950 Kilometer nach Gilleleje, per Fähre geht es ab Puttgarden nach Rødby (Vogelflug-Linie). Auch gibt es eine Bahnverbindung ab Heidelberg über Hamburg und Kopenhagen nach Gilleleje

Preise für Ferienhäuser im August beginnen bei ca. 850 Euro/Woche; www.feriepartner.de

Radmiete in Gilleleje kostet 63 Euro pro Woche, Stand-up-Paddle-Boards inklusive Schwimmweste gibt’s ab 33 Euro für zwei Stunden bis zu 100 Euro pro Woche;

Museum Louisiana Erw. ca. 20 Euro, Kinder bis unter 18 frei; www.louisiana.dk

Virtuelle Reise per VR-Brille durch die Geschichte des Klosters Esrum; www.esrum.dk

Die Copenhagen-Card Discover enthält neben den öffentlichen Nahverkehrsmitteln in Kopenhagen auch die Zugfahrt ab Gilleleje (hin und zurück etwa 25 Euro), das Auto kann man vor dem Bahnhof kostenlos parken. Allein das Experimentarium kostet für Erwachsene und ab Zwölfjährige bereits 29 Euro Eintritt. Zugfahrt plus Eintritt ins Experimentarium liegen also schon bei 54 Euro, sodass Erwachsene die Kosten für die Card von 62 Euro schon fast abgedeckt haben, für einen Dreizehnjährigen lohnt die Junior Card für 34 Euro also umso mehr.