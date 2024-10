Ludwigshafen (dpa/lrs) - Wegen einer Verpuffung im Keller eines Hauses in Ludwigshafen mussten 18 Menschen in der Nacht ihre Wohnungen verlassen. Während die Einsatzkräfte die Flammen im Keller löschten, wurden die Bewohner in einem Fitnessstudio in der Nähe betreut, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Bewohner konnten laut Feuerwehr noch in der Nacht zurück