Bad Herrenalb (dpa/lsw) - Nach dem Brand einer Dachgeschosswohnung in Bad Herrenalb (Landkreis Calw) haben Einsatzkräfte einen Leichnam entdeckt. Die Identität der toten Person und die Ursache des Feuers sind nach wie vor unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Wohnung habe eine Frau gelebt - man könne jedoch nicht sagen, ob es sich bei der Leiche um die Bewohnerin handle. Die übrigen Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen, teilte die Polizei mit.

Das Feuer war den Angaben nach am Samstagvormittag in einem Zehn-Parteien-Haus ausgebrochen. Ein Ersthelfer habe sich leicht verletzt und sei ambulant im Krankenhaus behandelt worden. Ein Tierarzt habe eine Katze vorsorglich untersucht. Die Kriminaltechnik sicherte den Angaben zufolge Spuren am Brandort.

Das Gebäude ist laut der Mitteilung vorübergehend nicht bewohnbar. Die Stadtverwaltung habe fünf Menschen untergebracht, die anderen Betroffenen seien privat untergekommen. Der Sachschaden liege schätzungsweise bei 300.000 Euro.