Mainz (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Donnerstag bleibt es meist stark bewölkt, gebietsweise fällt etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen.

In der Nacht zum