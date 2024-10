Remchingen (dpa/lsw) - Nur weil sie zufällig ihre Enkelin traf, ist eine Frau nicht in die Falle sogenannter Schockanrufer getappt. Die Kriminellen hatten dem Opfer nach Polizeiangaben am Telefon vorgegaukelt, die Schwiegertochter wäre in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und könnte nur mit einer Kaution von 30.000 Euro vor einer Haft bewahrt werden.

Die Frau aus Remchingen