Bauarbeiten in der Weißen Villa

> Die Bauarbeiten auf dem Gelände der "Weißen Villa" begannen im Jahr 2017. Im April 2021 wurde der Bau von der Stadt erstmals eingestellt, weil es statische Probleme und Abweichungen von der Baugenehmigung gab. 2022 wurde dann bekannt, dass durch die Bauarbeiten Spritzbeton in die Quellen am Schlosshang sowie in die Becken im "Vater Rhein" gelangt war, was ein Amphibien-Massensterben auslöste. Wieder stellte die Stadt den Bau ein.

> Die politische Diskussion um die Bebauung am Schlossberg kam erst spät, ab 2021, in Gang. Am Ende beschloss der Gemeinderat, dass ein Bebauungsplan "Altstadt – Villenanlagen oberhalb des Schlosses" samt Veränderungssperre aufgestellt wird. Diesen Bebauungsplan gibt es bis heute nicht, allerdings schützt eine Veränderungssperre den Bereich. Für die "Weiße Villa" kommt das zu spät: Das Bauprojekt war bereits zuvor genehmigt worden. shy