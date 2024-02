BIOGRAFIE

Name: Reinhold Messner

Geboren: 17. September 1944 in Brixen/Südtirol

Werdegang: Messner begann schon als Fünfjähriger mit dem Bergsteigen. Zusammen mit Peter Habeler erreichte er 1978 als erster den Gipfel des Mount Everest ohne Flaschensauerstoff und stand als erster Mensch auf den Gipfeln aller 14 Achttausender. 1970 starb sein Bruder Günther bei einer gemeinsamen Expedition zum Gipfel des Nanga Parbat. Widersprüchliche Angaben zu den Umständen warfen lange einen Schatten auf Messners Karriere. Messner durchquerte später auch die Antarktis und die Wüste Gobi. Mit den "Messner Mountain Museen" schuf Messner außerdem eine Museumsstruktur, in der es um die Faszination des Alpinismus geht. 1999 wurde Messner als parteiloser Kandidat für die Grünen ins Europäische Parlament gewählt.

Privat: Messner ist in dritter Ehe mit Diane Schumacher verheiratet und hat vier Kinder.

