BIOGRAFIE

Name: Claudia Blöser

Geboren am 16. Januar 1980 in Frankfurt.

Werdegang: Claudia Blöser absolvierte zunächst ein Physikstudium mit Nebenfach Philosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt, bevor sie Philosophie studierte und zum Thema "Zurechnung bei Kant: der Zusammenhang von Person und Handlung in Kants praktischer Philosophie" mit summa cum laude promovierte. Sie ist spezialisiert auf praktische Philosophie im weitesten Sinne, einschließlich der Geschichte der Ethik (hauptsächlich Kant), der Moralpsychologie (insbesondere Verzeihen, Hoffnung und Philosophie der Emotionen im Allgemeinen) und praktischer Rationalität.

Privat: Claudia Blöser lebt mit ihrem Mann und Kind in Frankfurt und lehrt derzeit als Professorin für Philosophie mit dem Schwerpunkt Ethik an der Universität Augsburg.