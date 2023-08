BIOGRAFIE

Name: Peggy Guggenheim, eigentlich Marguerite Guggenheim

Geboren am 26. August 1898 in New York, gestorben am 23. Dezember 1979 in Camposampiero bei Padua, Italien.

Männer: Peggy Guggenheim ging zweimal die Ehe ein: mit dem französischen Maler und Bildhauer Laurence Vail (1922-1930) – aus dieser Verbindung stammen ihre beiden Kinder Sindbad und Pegeen – und mit dem Maler Max Ernst (1941 bis 1943). Darüber hinaus hatte sie zahlreiche Affären mit berühmten Literaten und Künstlern wie Samuel Beckett oder Jackson Pollock.

Kunst: Guggenheim begann ab 1937, Werke der Avantgarde zu kaufen, etwa von Dalí, Kandinsky, Mondrian und Picasso. Ein Jahr später eröffnete sie ihre Galerie "Guggenheim Jeune" in London. Von Kunst hatte sie zuvor keinerlei Ahnung: "Ich konnte nicht ein modernes Werk vom anderen unterscheiden." Ihre zweite Galerie "Art of This Century" bestand von 1942 bis 1947 in New York. Sie war zugleich Museum und förderte aus Europa emigrierte sowie neue US-amerikanische Künstler. teu