BACH-FEST 2024

Leipzig feiert Bach: Das Bachfest Leipzig 2024 findet vom 7. bis 16. Juni statt und steht unter dem Motto "CHORal TOTAL". 30 Chöre aus aller Welt werden Bachs Kantaten an deren Erstaufführungsstätten zu Gehör bringen. Gefeiert werden auch 300 Jahre Johannes-Passion. Präsentiert wird das Werk in drei Formaten: historisierend mit dem Thomanerchor Leipzig in einer Besetzungsstärke wie zu Bachs Zeiten (13. Juni, 20 bis 22 Uhr in der Thomaskirche, ab 25 Euro), als szenische Darbietung, präsentiert zweimal am 15. Juni in der Peterskirche vom Bonner Ensemble Vox Bona (17 bis 19 ab 20 Euro und 21 bis 23 Uhr ab 25 Euro), und direkt am ersten Bachfesttag auf der BachStage auf dem Leipziger Markt in einer kosten- und barrierefreien Version – dargeboten vom Ensemble Sing & Sign, zu der das Publikum die Choräle mitsingen darf (7. Juni, 21 bis 23 Uhr). Insgesamt gibt es mehr als 150 Veranstaltungen an über 30 Orten in und um Leipzig.

Tickets und Infos: www.bachfestleipzig.de