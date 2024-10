Stuttgart (dpa/lsw) - Der Gesamtbetriebsratschef des Autozulieferers ZF Friedrichshafen, Achim Dietrich, hat vom Vorstand rasche Klarheit über die Pläne zum geplanten Personalabbau in Deutschland gefordert. "Wir haben das Ziel, vor dem Jahresende den Beschäftigten Klarheit zu geben", sagte Dietrich in Stuttgart bei einer Veranstaltung des "Wirtschaftspresseclubs". Nun sei der Vorstand am Zug.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote