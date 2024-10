Berlin (dpa) - Nach einem bundesweiten Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi wollen Beschäftigte der Geldtransport-Branche an diesem Donnerstag und Freitag die Arbeit niederlegen. Hintergrund sind Lohn- und Manteltarifverhandlungen, die an diesen Tagen in eine weitere Runde gehen. In Frankfurt ist am Donnerstag eine Kundgebung geplant.

Die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste