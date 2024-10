Neuhausen ob Eck (dpa/lsw) - Die Benutzung der Backöfen hat in einer Flüchtlingsunterkunft in Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen) zu einer körperlichen Auseinandersetzung geführt. In der Gemeinschaftsküche stritten sich fünf Menschen zwischen 32 und 44 Jahren um zwei funktionierende Backöfen, wie die Polizei mitteilte. Eine Familie belegte demnach beide Backöfen zum Brötchen backen, zwei andere Backöfen waren defekt. Der Streit eskalierte laut Polizei und die Beteiligten schlugen aufeinander ein. Ein 34-Jähriger und ein 44 Jahre alter Mann wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen der Körperverletzungen.

