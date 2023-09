Das Energie-Konzept: Dietmar Defièbre von IBV Defièbre – Stefan aus Heidelberg stellte in der Ausschusssitzung das Energiekonzept vor. Dieses sieht das Prinzip der solarbeladenen Geothermie mit thermischer Solaranlage in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpen und PV-Anlagen auf dem Dach der Trainingshalle und der Sachsenhalle zur Stromversorgung für die technischen Anlagen und die Eigenstromversorgung vor. "Es wird die Sonne in der Erde unter dem Gebäude zwischengelagert. Und bei Bedarf wieder aus der Erde ins Heiz- oder Kühlsystem (Fußbodenheizung) integriert", erläuterte Defièbre. Der Erdsolespeicher befindet sich unter der Bodenplatte. Durch dieses Konzept wird der Anteil an Erneuerbaren Energien bei voraussichtlich über 85 Prozent liegen. Thomas Scholz (SPD) hatte etwas Bauchschmerzen bezüglich des Speichers, weil man bei einem Defekt ja gar nicht mehr an diesen herankomme. Defekte könnten höchstens beim Einbau entstehen, meinte Defièbre. Auch wenn eine der Komponenten ausfalle – danach hatte sich Christian Würz (CDU) erkundigt –, sei die Versorgung gesichert. ans