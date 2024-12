Hanau (dpa/lhe) - Am Nikolaustag gab es eine besondere Überraschung für die kleinen Patientinnen und Patienten auf den Kinderstationen des Klinikums Hanau. Die Höhenrettungsgruppe der Hanauer Berufsfeuerwehr hat ihnen am Morgen Geschenke vorbeigebracht, wie eine Sprecherin des Krankenhauses mitteilte. "Wir haben mit Schlitten und Nikolaus angefangen, der auf die Kinderstation gefahren ist und dort die ganz kleinen Kinder beschenkt hat", so die Sprecherin.

Dann haben sich ihr zufolge neun Höhenretter in Weihnachts- und Superhelden-Kostümen aus etwa 18 Meter Höhe vom vierten Stock eines Krankenhausgebäudes abgeseilt. Die Kinder hätten die Aktion vom Balkon aus beobachtet und die Geschenke dort entgegengenommen. "Die Kinder waren begeistert. Es gab freudige Kinderaugen, viel Aufregung und dichtes Gedränge vor dem Fenster. Viele konnten mal den Krankenhausalltag vergessen, der nicht immer schön ist", berichtete die Krankenhaussprecherin. Die Geschenke habe ein Hanauer Spielzeuggeschäft spendiert.

Die Nikolausüberraschung war Teil einer deutschlandweiten Aktion, an der etwa 50 Höhenrettungsgruppen teilgenommen haben. Neben den glücklichen Kindern sei es für die Feuerwehrmänner und -frauen auch zugleich eine Übung für den Ernstfall gewesen.