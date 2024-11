Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem Arbeitsunfall an der Fassade des Rathaus-Centers in Ludwigshafen sind drei Personen teils schwer verletzt worden. Eine Arbeitsbühne habe sich gelöst und sei aus schätzungsweise sieben bis acht Metern in die Tiefe gestürzt, so die Polizei. Auf der Plattform hätten sich demnach vier Personen befunden.

Einer der Arbeiter sei während des Falls von der Arbeitsbühne gestürzt. Er wurde schwer verletzt. Zwei weitere Personen sind leicht verletzt worden. Die Gründe für den Absturz waren zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.