Infos:

Anreise: Von allen großen, deutschen Flughäfen nach London Heathrow. Von dort am besten per National Express-Überlandbus nach Brighton: www.trainline.com

Unterkunft: Im The Grand Brighton wohnten ABBA bei ihrem ESC-Sieg. DZ ca. 250 Euro: www.grandbrighton.co.uk. Kleine, aber feine Alternative: The White House. DZ ca. 180 Euro: www.whitehousebrighton.com

Essen & Trinken: Tolles, gehaltvolles Frühstück bietet das Cafe Metrodeco, gleich um die Ecke vom Hotel The White House. www.metro-deco.com

Kein Brighton-Besuch ohne Fish & Chips: Die besten gibt’s seit 1926 im Traditionsimbiss Bardsley’s, Baker Street 22. Eine gute, sommerliche Strand-Adresse ist das Fisch-Restaurant "The Copper Clam", wenige Meter vom Hotel The Grand entfernt. www.thecopperclam.com

Erleben: Die Ausstellung "ABBA – One Week In Brighton" läuft vom 28. März bis 4. August: https://brightonmuseums.org.uk

Unter dem Titel "Candlelight – A Tribute to ABBA" gibt’s in Brighton unregelmäßig Konzerte, bei denen ABBAs größte Hits von Streichquartetten bei Kerzenlicht gespielt werden. Auf dem Rückweg von Brighton zum Flughafen lohnt ein Übernachtungsstopp in London, um "ABBA Voyage" zu erleben, das von Avataren inszenierte Konzert in der eigens dafür gebauten ABBA-Arena: www.abbavoyage.com

Weitere Infos: www.visitbrighton.com