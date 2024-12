Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen Platz in der Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga mit einem 3:1 (1:0)-Sieg gegen Viktoria Köln gefestigt. Nick Bätzner in der 43. Minute, Moritz Flotho (54.) und Enrique Lofolomo (77.) mit einem Eigentor trafen für die Hessen, die sich mit 26 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz vorschoben. Serhat Semih Güler (79.) gelang für die Gäste nur noch der Ehrentreffer.

Die Hausherren verschliefen die Startphase und konnten sich bei Florian Stritzel bedanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Der SVWW-Torwart bewies in den ersten zehn Minuten gleich zweimal seine Zuverlässigkeit. Erst Mitte der ersten Halbzeit fanden die Hessen zu ihrem Spiel und gingen kurz vor der Pause verdient in Führung. Bätzner eroberte an der Strafraumkante den Ball und zirkelte ihn in den Winkel.

Nach dem Wechsel baute der Zweitliga-Absteiger den Vorsprung aus. Auf Vorlage von Fatih Kaya traf Flotho zum 2:0. Es war der siebte Saisontreffer des Stürmers, dessen Schuss von Kölns Abwehrspieler Niklas May noch abgefälscht wurde. Und es kam noch besser für die Hausherren, als Lofolomo eine Flanke ins eigene Tor lenkte. Das späte Gegentor hatte nur noch statistischen Wert.