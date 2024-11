Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden will mit einem Erfolg gegen Arminia Bielefeld endlich den Sprung unter die besten drei Teams der Liga schaffen. In Mannheim hatten sie dies in der letzten Minute noch aus der Hand gegeben. Doch der aktuelle Tabellendritte Bielefeld dürfte nach dem Coup gegen Bundesligist 1. FC Union Berlin unter der Woche im DFB-Pokal mit viel Selbstvertrauen am Sonntag (16.30 Uhr/Magenta Sport) in die Brita Arena kommen.

"Bielefeld hat in dieser Saison ein großes Selbstverständnis. Sie sind eine ballbesitzorientierte Mannschaft, die flexibel in der Spieleröffnung ist und eine intensive sowie laufstarke Spielweise an den Tag legt", warnte Wehens Coach Nils Döring. Einen Vorteil hinsichtlich der Frische gegenüber dem Gegner sieht er nicht. "Natürlich bringt eine Englische Woche eine andere Belastung mit sich. Wir sind aber sicher, dass wir am Sonntag auf eine frische und gute Bielefelder Mannschaft treffen werden", sagte der 44-Jährige.

Einsatz von Luckeneder fraglich

Dabei kann er wieder auf Amin Farouk setzen. Wie die Hessen mitteilten, steht der Offensivspieler nach seinem grippalen Infekt wieder zur Verfügung. Fraglich ist hingegen der Einsatz von Felix Luckeneder. Der Abwehrspieler hatte zuletzt in Mannheim eine Gehirnerschütterung erlitten. Nico Rieble wird wegen eines Muskelfaserrisses bis Jahresende ausfallen.