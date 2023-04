1-wal-inofblummefeschd

Teilnehmer des Flohmarkts für Kinder und Jugendliche können sich unter kreativteam@wallduern.de melden. Kandidatinnen für die Wahl zur "Blummekönigin" (mindestens 16 Jahre alt und in Walldürn wohnhaft) können sich bis 2. Mai unter kreativteam@wallduern.de oder unter Tel. 06282/67109 melden. An der Teilnahme beim "Blummeumzug" interessierte Gruppen melden sich bis 2. Mai unter kreativteam@wallduern.de. Weitere Fragen und Informationen in den entsprechenden Rubriken unter www.wallduern.de.