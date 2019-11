Das Karrierenetzwerk Xing will die Suche nach Fachkräften vereinfachen. Foto: dpa

Die Agentur für Arbeit Heidelberg bietet am 18.11.19 einen kostenlosen Workshop an, in dem man Tipps zum erfolgreichen Nutzen von XING erhält.

Kati Schmitt-Stuhlträger von Wortmarketing&Training erklärt wie man XING erfolgreich

für die Jobsuche nutzt.

Inhaltliche Schwerpunkte sind:

Aufbau der Plattform und wichtige Funktionen

Pflege des eigenen Profils

Überblick über Berufe und Branchen

Stellensuche

Der Workshop beginnt um 9:30 in Raum 633 der Agentur für Arbeit Heidelberg.

Bei Interesse bitten wir um eine Anmeldung per E-Mail an:

Heidelberg.BCA@arbeitsagentur.de

Fragen beantwortet Petra Bölle unter 06221 - 524 220

Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.