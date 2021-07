Der erfolgreiche Start in die Selbstständigkeit kann gelingen, wenn außer der persönlichen Motivation eine fundierte Planung hinzukommt.

Dies beinhaltet beispielsweise die Erstellung des Businessplans, Kontaktaufnahme zu Beratungsstellen, Beantragung von Leistungen und mehr. Auch die soziale Absicherung bei Existenzgründung wird angesprochen.

Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg, konnte zu diesem Thema eine versierte Expertin gewinnen. Ruth Fraundorfer, erfahrene Beraterin in Sachen Existenzgründung, wird Ihnen aufzeigen, wie wichtig es ist selbstbewusst und gut vorbereitet in die Selbstständigkeit zu starten.

Der Vortrag beginnt am 8.Dezember um 9.00 und dauert ca. 2 Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich, dazu bitte Mail an: Heidelberg.bca@arbeitsagentur.de

Sie erhalten dann eine Anmeldebestätigung und die Einwahldaten. Bei Fragen rufen Sie Petra Bölle an: 06221/524 220