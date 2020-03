Die zweite Veranstaltung im Rahmen der Vortragsreihe BIZ & Donna der Agentur für Arbeit in Heidelberg findet am 10. März 2020 statt.

Nach wie vor unterbrechen vor allem Frauen ihre Berufstätigkeit wegen Kinderbetreuung oder Pflege oft für längere Zeit.

Der berufliche Wiedereinstieg in der Lebensmitte ist oft nicht einfach und alte Muster und Werte müssen auf den Prüfstand. Es stellt sich die Frage: Was will ich jetzt eigentlich?

Jetzt ist es an der Zeit Bilanz zu ziehen und Selbstzweifel abzubauen. Hierzu werden im Vortrag unterschiedliche Wege aufgezeigt.

Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, konnte als Referentin Petra Lehmann, eine Fachfrau auf diesem Gebiet, gewinnen.

Die kostenfreie Veranstaltung beginnt am 10.März 2020 um 9.00 in der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstr. 69-71; Raum 633.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Dauer ca. 2 Stunden. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an Petra Bölle unter der Nummer 06221/524220.