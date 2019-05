Immer häufiger besteht die Notwendigkeit, sich bei international operierenden Firmen zu bewerben, die als Bewerbungssprache Englisch verwenden.

Referent Andrew Cerniski, von English, Inc. in Heidelberg, ist Muttersprachler – er wird auf die Besonderheiten des Bewerbungsverfahrens eingehen und Fachausdrücke vermitteln.

Ziel ist es, eine Bewerbung auf Englisch nach aktuellen Standards zu erstellen und englischsprachige Vorstellungsgespräche erfolgreich bewältigen zu können. Der Ablauf des Workshops folgt dem typischen Verlauf eines Bewerbungsverfahrens, von der Erstellung des Lebenslaufs bis zum Dankesbrief nach dem Vorstellungsgespräch:

Lebenslauf (CV)

Anschreiben (Cover Letter)

Vorstellungsgespräch

Dankschreiben

Der Workshop findet in der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstr. 69-71, in Raum 634 statt. Er beginnt um 13:00 Uhr. Bitte melden Sie sich per E-Mail an:

Heidelberg.Hochschulteam@arbeitsagentur.de