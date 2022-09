Einen besonderen Service ermöglichen die Veranstalter mit dem Depotdienst, der endlich wieder angeboten werden kann und unbeschwertes Einkaufen verspricht: Shoppen ohne Schleppen heißt die Devise! Der Hol- und Bringdienst der LebensArt holt die Einkäufe an den Ständen ab und bewahrt diese auf. Nach dem Besuch der LebensArt können die Gäste am Depot mit dem Auto ...

Auch kulinarisch hat die LebensArt jede Menge zu bieten: Vom österreichischen Bergalmkäse über italienisches Mandelgebäck bis hin zu mediterranen Olivenspezialitäten reicht das Angebot. Hinzu kommen weitere Aussteller, die vom französischen Champagner bis zum edlen Wein aus verschiedenen Anbaugebieten so manch Süffiges mitbringen. Zum direkten Schlemmen mit nahezu mediterranem Flair am Seeufer laden die zahlreichen Genuss-Inseln ein. Das Repertoire reicht hierbei von feinem Flammkuchen nach traditionell französischem Rezept bis hin zur frischen, vegetarischen Bistro-Küche. Natürlich gibt es auch die deutschen Klassiker vom Rost: Von der Odenwälder Zwirnswurst bis zum Steak reicht das Angebot. Die passende Unterhaltung beim Verweilen ist mit Livemusik an allen drei Tagen garantiert.

Vom kleinen Balkon über den großen Ziergarten bis hin zum Schrebergarten, die grüne Oase ist generationsübergreifend im Trend. Urbanes Gärtnern geht dabei auf der kleinsten Fläche: Mit speziellen Züchtungen, die für Balkonkästen oder Kübelbepflanzungen geeignet sind, wird sogar der Mini-Balkon zum Gemüse- und Kräutergarten. Genügsame Stauden und anfängerfreundliche Knollen und Blumenzwiebeln versprechen Erfolg, selbst wenn man nicht über den berühmten "grünen Daumen" verfügt. Insbesondere für die Renaturierung so genannter Schottergärten bieten sich Stauden an: Einmal angelegt benötigt ein Staudengarten nur ein Minimum an Pflege. Der Nutzen der wiedergewonnenen Grünflächen ist groß: Die Temperatur lässt sich nachweislich absenken und Insekten finden wieder einen Lebensraum. Beste Beratung in Sachen Standort, Bodenbeschaffenheit und Pflege ist für die bei der LebensArt in Weinheim vertretenen Fachgärtnereien selbstverständlich.

Weinheim. (zg) In idyllischer Atmosphäre stilvoll Outdoor shoppen und die feine Gastronomie direkt am Seeufer genießen, das ist die LebensArt, die vom 16. bis 18. September am Weinheimer Waidsee gastiert. Ein stimmungsvolles Begleitprogramm mit Musik, Verkostungen und Vorführungen sorgt für beste Unterhaltung für die ganze Familie. Über 1.000 kostenfreie Parkplätze direkt am Veranstaltungsort und der beliebte Depotservice sorgen für ein besonderes Shopping-Erlebnis. Das umfangreiche Angebot der LebensArt umfasst prachtvolle Pflanzen, neues Mobiliar, Mode und Schmuck sowie jede Menge Kulinarisches.

Selbst ohne eigenen Garten ist die LebensArt am Waidsee ein ideales Ziel. Allerlei Lifestyle-Produkte wie beispielsweise hochwertige japanische Küchenmesser und schlaffördernde Zirbenholzbetten sind bei der LebensArt zu haben.

Die LebensArt am Weinheimer Waidsee findet vom 16. bis 18. September täglich von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt für Erwachsene beträgt neun Euro. Freien Eintritt genießen Kinder bis einschließlich 15 Jahre in Begleitung Erwachsener. Tickets im Vorverkauf, die einen Eintritt ohne Wartesituationen an der Tageskasse ermöglichen, sind bereits in Kürze unter www.lebensart-messe.de/weinheim.html erhältlich. Natürlich sind auch Tickets an der Kasse vor Ort verfügbar. Weitere Informationen zur LebensArt in Weinheim können dort ebenfalls abgerufen werden.