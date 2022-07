Edenkoben. (zg) Die Sesselbahn in Edenkoben hat täglich für ihre Besucher geöffnet. Bequem geht es an der frischen Luft in nostalgischen Doppelsesseln vom Schloss Villa Ludwigshöhe hinauf ins ehemalige Raubritternest, zur Ruine Rietburg.

Die Ruine beherbergt heute eine Gaststätte, die die Gäste unter anderem mit Pfälzer Spezialitäten bewirtet. Neben der herrlichen Aussicht von der schönsten Aussichtsterrasse der Südpfalz und der Möglichkeit zur Einkehr bieten sich den Besuchern viele Wandermöglichkeiten vom kleinen Rundweg bis hin zur großen Tour. Bei Kindern ist ein Besuch des kleinen Damwildgeheges gleich hinter der Bergstation der Bahn sehr beliebt.

Als besonders Highlight veranstaltet die Rietburgbahn auch in diesem Sommer Events und lädt zum Feiern bei schöner Kulisse und Atmosphäre ein. So fährt die Sesselbahn am Samstag 13. August romantisch beleuchtet bis 23 Uhr. Gefeiert werden darf bei Live-Musik an der Talstation.

Beim Familienwochenende am Samstag und Sonntag 30./31. Juli erwarten die Kids zahlreiche Überraschungen (Hüpfburg, Rätseltour, Glücksrad, Kinder-Tattoos).

Die Sesselbahn ist bequem mit dem PKW über die A65 – Ausfahrt Edenkoben zu erreichen, ausreichend kostenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung.

Fahrzeiten und weitere Informationen zu den Events:

www.rietburgbahn-edenkoben.de

Tel. 06323-1800