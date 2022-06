Walldorf. (run) Wer das Modegeschäft von Birgit Hausen in der Nußlocherstraße 5 in Walldorf betritt, merkt sofort: Hier ist der Kunde wirklich noch König. Die Inhaberin begrüßt ihre Kundinnen in dem modernen und stilvollen Laden nicht nur freundlich, so berät auch mit Fachverstand und Liebe zum Detail. "Mir ist es einfach eine Herzensangelegenheit, meine Kundinnen glücklich zu machen", sagt sie und wendet sich einer Stammkundin zu. Ein kleiner Plausch über die Tagesgestaltung gehört für Hausen genauso dazu wie die Präsentation der neuesten Mode. Genau das ist ihr Erfolgsgeheimnis, das sie und ihr Geschäft weit über die Grenzen Walldorfs bekannt und beliebt gemacht hat. Die individuelle Beratung wird von Kundinnen aus Walldorf und Wiesloch genauso geschätzt wie von Modeinteressierten aus Sinsheim, Bruchsal, Schwetzingen oder dem Heidelberger Raum. "Mein Einzugsgebiet ist wirklich sehr groß. Von überall kommen Stammkundinnen zu mir", sagt sie stolz und fügt an: "Ihnen gilt auch mein Dank für jahrelange Treue. In all den Jahren ist ein freundschaftliches, vertrauensvolles Miteinander gewachsen. Viele Kundinnen kommen nun schon in der zweiten Generation."

50 Jahre existiert das Geschäft bereits. Birgit Hausen Mutter Erna Hausen hatte im Jahr 1972 das Kinderfachgeschäft "Birgit & Jochen Kindermode" in der Heidelbergerstrasse 12 eröffnet und so den Grundstein für diese Erfolgsstory geschaffen. 1995 kam Tochter Birgit Hausen als Geschäftsführerin mit ins Unternehmen und trat so in die Fußstapfen ihrer Mutter. 1995 wurden auch die Geschäftsräume in der Nußlochertsrasse bezogen und Damenmoden einen immer größeren Stellenwert erhalten. So ist im Laufe der Jahre aus einem reinen Kindermodenfachgeschäft ein exclusives Fachgeschäft für Damenmode entstanden, dass seinen Schwerpunkt auf eine individuelle, tragbare Mode legt. "Kinderartikel habe ich nur noch für besondere Anlässe und den Geschenkbereich", sagt sie.

Um sich im Bereich der Damenmode gegen die starke Konkurrenz des Online-Handels zu behaupten, präsentiert Hausen auf Instagram und Facebook täglich ein "Outfit des Tages". "Das wird wirklich sehr gut angenommen", sagt sie und verweist zum 50. Jubiläumsjahr zudem auf ein Bonbon: "Zum Jubiläum reduziere ich ab dem 25. Juni die Preise um bis zu 50 Prozent." Ein Besuch Birgit Hausen Damenmode in Walldorf lohnt sich also auf jeden Fall.

Birgit Hausen Damenmode

Nußlocherstraße 5

Walldorf

www.instagram.com/birgithausendamenmode