"Qualität, kurze Wege und Transparenz für unsere Gäste haben in unserem Restaurant oberste Priorität", betont Jens Elgner. Daher wurde die Speisekarte mit QR-Codes versehen, die zu Informationen über die Lieferanten des Restaurants führen. So kann sich jeder Restaurantgast noch vor der Bestellung ein Bild von den verwendeten Produkten machen.

Das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Fleisch- und Fisch-gerichte, so für den leckeren Lammspieß vom Hohenloher Lamm, für die St. Louis Ribs vom Hohenloher Schwein oder für das Wiener Schnitzel, gekonnt zubereitet aus Kalbfleisch von Hohenloher Bauern, die sich in der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall zusammengeschlossen haben. Der Gast wählt stets aus den einzelnen feinen Komponenten aus, so dass er bei jedem Restaurantbesuch sein Lieblingsgericht neu abwandeln kann.

In gewohnter Weise werden die Steaks in der Küche des Grill 16 auf einem 1000 Grad heißem Grill zubereitet, wodurch sie ihr unverwechselbares Aroma entfalten. Wie bei allen Gerichten auf der vielfältigen Speisekarte, kann der Gast ganz genüsslich sein Lieblingsgericht zusammenstellen, indem er die Garstufe, die Soßen und Beilagen frei zusammenstellt.

Beim Dry Aged Beef beispielsweise haben Jens Elgner, Director of Food & Beverage, und sein Team seit letztem Jahr in "True Wilderness" einen verlässlichen Partner gefunden, dessen veredeltes Premiumfleisch Steakliebhaber begeistert und gleichzeitig für Nachhaltigkeit und Respekt vor der Natur steht. True Wilderness liefert aus dem norddeutschen Friesoythe die besten Stücke des Rindes aus ausschließlich deutschem Fleisch von regionalen, nach höchsten Qualitätsstandards artgerecht gehaltenen Tieren. Ob Rib Eye Steak, T-Bone, Teres Major, Roastbeef oder ein Filetsteak – was immer auf den Teller des Restaurants kommt, ist nicht importiert, sondern stammt von deutschen Landwirten und Erzeugern.

Heidelberg. (hdk)Im Restaurant Grill 16 im Heidelberg Marriott Hotel treffen sich Jung und Alt, Einheimische und Hotelgäste mit einem gemeinsamen Ziel: der Genuss von kulinarischen Highlights, die entsprechend der Philosophie des Hauses "Grill 16 goes local" auf Qualität möglichst direkt aus der Region und auf Transparenz hinsichtlich der Herkunft der verwendeten Produkte setzt.

Beim Dry Aged Beef beispielsweise haben Jens Elgner, Director of Food & Beverage, und sein Team seit letztem Jahr in "True Wilderness" einen verlässlichen Partner gefunden, dessen veredeltes Premiumfleisch Steakliebhaber begeistert und gleichzeitig für Nachhaltigkeit und Respekt vor der Natur steht. True Wilderness liefert aus dem norddeutschen Friesoythe die besten Stücke des Rindes aus ausschließlich deutschem Fleisch von regionalen, nach höchsten Qualitätsstandards artgerecht gehaltenen Tieren. Ob Rib Eye Steak, T-Bone, Teres Major, Roastbeef oder ein Filetsteak – was immer auf den Teller des Restaurants kommt, ist nicht importiert, sondern stammt von deutschen Landwirten und Erzeugern.

In gewohnter Weise werden die Steaks in der Küche des Grill 16 auf einem 1000 Grad heißem Grill zubereitet, wodurch sie ihr unverwechselbares Aroma entfalten. Wie bei allen Gerichten auf der vielfältigen Speisekarte, kann der Gast ganz genüsslich sein Lieblingsgericht zusammenstellen, indem er die Garstufe, die Soßen und Beilagen frei zusammenstellt.

Das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Fleisch- und Fisch-gerichte, so für den leckeren Lammspieß vom Hohenloher Lamm, für die St. Louis Ribs vom Hohenloher Schwein oder für das Wiener Schnitzel, gekonnt zubereitet aus Kalbfleisch von Hohenloher Bauern, die sich in der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall zusammengeschlossen haben. Der Gast wählt stets aus den einzelnen feinen Komponenten aus, so dass er bei jedem Restaurantbesuch sein Lieblingsgericht neu abwandeln kann.

Lokales und Regionales spielt im Grill 16 nahezu durchgehend die Hauptrolle – so kreiert die Küche das "Odenwälder Erlebnis" mit Kochkäse aus der Molkerei Hüttenthal und das gebratene Filet von der Odenwälder Lachsforelle. Beide Lebensmittel stammen vom Forellenhof Lenz aus dem gut 40 Kilometer entfernten Sensbachtal. Das im Grill 16 servierte Brot legt eine noch kürzere Anfahrt zurück und kommt aus Leimen. Die Bäckerei Sailer versorgt das Restaurant täglich mit frischen Backwaren und liefert unter anderem ein eigens auf den Bedarf für das Heidelberg Marriott abgestimmtes Bauernbrot.

"Qualität, kurze Wege und Transparenz für unsere Gäste haben in unserem Restaurant oberste Priorität", betont Jens Elgner. Daher wurde die Speisekarte mit QR-Codes versehen, die zu Informationen über die Lieferanten des Restaurants führen. So kann sich jeder Restaurantgast noch vor der Bestellung ein Bild von den verwendeten Produkten machen.

Selbstverständlich empfiehlt sich das Grill 16 auch für kleinere Gerichte, für Starters und Salate. Als absolute Klassiker überzeugen seit Jahren beispielsweise der Cobb Salad oder der Caesar Salad; wohlschmeckende Suppen, herzhafte Vesperspezialitäten und abwechslungsreiche vegetarische Gerichte belegen einmal mehr die gelungene Kombination von lokalen, saisonalen und modernen Interpretationen. Aktuell sorgen frische Pfifferlinge in verschiedenen Variationen – auf Flammkuchen, im Risotto oder zum Kalbsrückensteak – für besondere, spätsommerliche Gaumenfreuden.

Bei gutem Wetter ist übrigens die direkt am Neckar gelegene Terrasse geöffnet und lädt zu genussreichen Stunden mit direktem Blick auf das Neckartal ein. Ob drinnen oder draußen bietet das Grill 16 mit einer schönen Auswahl an deutschen Weinen, auch aus Leimen, Schriesheim und aus der Pfalz, und an internationalen Weinen immer auch eine optimale Begleitung zu einem wunderbaren Essen. Bierkenner hingegen haben die Option, sich für ein frisch gezapftes Bier aus Heidelberg zu entscheiden und selbst beim Digestif sind gleich mehrere Spirituosen aus der Stadt am Neckar zur Wahl ganz nach dem Credo "Grill 16 goes local".

Brunchtime im Grill 16

Was könnte schöner sein, als die Zeit mit der Familie und mit Freunden bei einem köstlichen, entspannten Sonntagsbrunch zu genießen? Das großzügig und stilvoll eingerichtete Restaurant "Grill 16" schafft den perfekten Rahmen, um genussreiche Stunden im Kreise seiner Liebsten zu zelebrieren und den Alltag hinter sich zu lassen.

An ausgewählten Sonntagen in der Zeit von 12 bis 15 Uhr dürfen sich die Gäste auf feine Schlemmereien – darunter raffinierte Vorspeisen, leckere Hauptgerichte und himmlische Desserts – freuen. Untermalt von der stimmungsvollen Live-Musik eines Pianospielers ist dieses kulinarische Vergnügen seit vielen Jahren bei zahlreichen Gästen äußerst beliebt. Mit einem Glas Begrüßungssekt zum Auftakt, mit Softdrinks, Bier und Wein inklusive hat sich der Sonntagsbrunch im Heidelberg Marriott längst als Klassiker etabliert, bei dem selbst das Parken in der hauseigenen Tiefgarage enthalten ist.

Kinder im Alter bis zu sechs Jahren brunchen übrigens kostenfrei; von sieben bis zwölf Jahren gilt die Hälfte des Preises.

Wer sich seinen Platz am reichhaltig gedeckten Brunchbuffet beizeiten sichern möchte, sollte sich die nächsten Termine am 18. und 25. September sowie am 16. Oktober und die Termine für die Advents- und Weihnachtsbrunches vormerken.

Reservieren unter

06221/908 633 oder per Mail

info.heidelberg@marriott.com