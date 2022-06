Die Zimmer sind in angenehmem Landhausstil gehalten. Holzvertäfelung an den Wänden, stoffbezogene Betthäupter, Eichenholzböden und Kirschholztüren: Die haptisch einladenden Materialien und die ästhetische Verarbeitung zeigen, dass bei uns viel Wert auf die Innenausstattung gelegt wird. Die Möbel aus ...

Heidelberg. (zg) Das Haus befindet sich auf dem Gipfel des Königstuhl, dem Hausberg Heidelbergs, direkt über dem berühmten Schloss gelegen. Auf 570 Metern empfangen, bewirten und verwöhnen wir, die Familie Ueberle und unsere Mitarbeiter, die Gäste. Genießen Sie von hier oben die einzigartige Aussicht.

In unserem privat geführten Vier-Sterne-Hotel verbinden wir Geschichte mit Gegenwart. Ob Schieferdach mit Gauben, viel Holz und Naturmaterialien oder edle Stoffe und heller Stein. Sie suchen einen Tagungsort mit Charakter und Ambiente? Oder die ideale Unterkunft auf Ihrer Geschäftsreise? Sie möchten Ihre Hochzeit oder Familienfeier an einer außergewöhnlichen Location ausrichten? Ob geschäftlicher Anlass oder privater Aufenthalt: Die anmutige Landschaft, die Ruhe und der Weitblick wirken inspirierend.

Ein Ort mit Geschichte

Der Ort und das Haus haben Geschichte. Daher gilt es, Traditionen zu wahren und gleichzeitig Neues zu wagen. Das ursprüngliche Berghotel Königstuhl wurde 1864 gebaut, um die Gäste in stattlicher Höhe zu bewirten. Denn mit dem Bau des Aussichtsturms im Jahr 1832 und dem Start der oberen Bergbahn (1907) wurde der Heidelberger Hausberg zu einem beliebten Ausflugsziel.

Das Haus wurde von den damaligen Pächtern bereits in vierter Generation betrieben. Veränderungen der Infrastruktur und der Verkehrslage wie auch die Schließung des Bergbahnbetriebs für mehrere Jahre brachte schwierige Jahre für die Gastronomie und Hotellerie hier oben. Das ursprüngliche sehr schöne alte Gebäude wurde mehrfach modernisiert, es wurde um- und angebaut – und schließlich abgerissen.

Der neue Berggasthof ist dem ehemaligen Holzhaus nachempfunden, der Neubau ist bewusst an die ursprüngliche Bauart angelehnt. Im Stil der Heidelberger Stadtvillen muten der linke und der rechte Flügel an, das Schieferdach und die grünen Fensterläden wirken klassisch. Der Mittelbau mit seiner Holzverkleidung und der roten Fassade erinnert an die traditionelle Optik des Hotels und ist ganz im Landhausstil gestaltet.

Höchster Komfort verbunden mit Wohlfühlcharakter

Alle Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Hotels erfahren Sie in den insgesamt 62 Zimmern auf drei Stockwerken. Es kommen hervorragende Ausstattung und einzigartiger Stil zusammen. Herzblut und Knowhow haben ihren Platz in dem außergewöhnlichen Hotelkonzept gefunden.

Ob Economy, Classic oder Deluxe: Auf die perfekte Kombination von rustikalem Design, höchsten Komfort und Wohlfühlcharakter legen wir in allen Kategorien unser größtes Augenmerk. Wählen Sie zwischen entspannendem Berg- und beeindruckendem Talblick.

Die Zimmer sind in angenehmem Landhausstil gehalten. Holzvertäfelung an den Wänden, stoffbezogene Betthäupter, Eichenholzböden und Kirschholztüren: Die haptisch einladenden Materialien und die ästhetische Verarbeitung zeigen, dass bei uns viel Wert auf die Innenausstattung gelegt wird. Die Möbel aus Schreinerhand sind größtenteils aus Zirbenholz gefertigt – der angenehme natürliche Duft der ätherischen Öle verteilt sich im gesamten Raum und empfängt den Gast bereits beim ersten Betreten. Unsere lichtdurchfluteten Räume mit bodentiefen Fenstern und die großzügigen Bäder laden zum Wohlfühlen ein. Die Bäder sind aus Naturstein in warmen Farbtönen gestaltet.

Ob hochauflösende 32 Zoll Flatscreens, Safe oder Minibar, ob Wasserkocher oder individuell regulierbare Klimaanlage, ob behindertengerecht oder Allergiker freundlich, ob Daunendecken oder Bettwäsche aus reiner Baumwolle: Wir machen Ihnen den Aufenthalt nicht nur wohnlich, sondern behaglich.

Wie eine Einkehr auf einer urigen Berghütte

Sie suchen eine ideale Einkehrmöglichkeit beim Ausflug nach Heidelberg? Sie möchten mit der Familie richtig gut essen gehen? Sie freuen sich nach der Wanderung auf ein frisch gezapftes Bier? Oder haben Lust auf badische Spezialitäten?

In unserer "gute Stube" stillen wir die Sehnsucht nach den Alpen und geben unseren Gästen das Gefühl, auf einer urigen Berghütte eingekehrt zu sein. Zwischen Holzdecken und Buntsandsteinfliesen geht es gut bürgerlich, bodenständig und zünftig zu. Auf den beigen Leinenvorhängen springen Rehböcke durch rosige Ranken, die Holzstühle sind mit Schnitzarbeiten verziert und das dominierende Zirbenholz rundet das einladende Ambiente ab.

Ob Wiesenkräutersalat mit Kernen, ob Bauernbratwurst vom Hohenloher Landschwein oder Wiener Schnitzel: Lassen auch Sie sich vom touristischen Flair, der gastronomischen Vielfalt und unserem herausragenden Gespür für die Bedürfnisse unsere Gäste überzeugen. Zu den Speisen passen ganz ausgezeichnet die verschiedenen, süffigen Biere von Palmbräu.

Übrigens: In unserem Weinkeller, im dem sogar noch die alten Mauern des Berghotels Königstuhl von 1864 zu sehen sind, finden gediegene Weinverkostungen statt.

Unsere Bergstube mit ihren 120 Plätzen ist das ganze Jahr ab 12 Uhr geöffnet. Die Köstlichkeiten aus der Küche stehen Ihnen ab 12 Uhr zur Verfügung.

Unser modern eingerichtetes Hotel-Restaurant hat Platz für 70 Gäste und bietet ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot am Buffet. Das Hotelrestaurant ist kein À-la-carte- Restaurant, sondern für unsere Hotelgäste sowie für Tagungen und Events. Es dient zudem auch als Frühstücksrestaurant. In der offenen Showküche können Sie live erleben, wie Ihre ausgewählten Speisen mit frischen Produkten zubereitet werden.

An lauen Sommertagen lädt die angeschlossene Terrasse zum Genießen und Verweilen ein. Vom Restaurant und der Terrasse aus haben Sie einen wunderschönen Ausblick in die Rheinebene bis hin zum Pfälzer Wald – ebenso wie von unserem Biergarten mit rund 120 Plätzen, der bei gutem Wetter geöffnet.

Stilvoller Treffpunkt für Tagungen und Events

Sie wollen konzentriert tätig sein, eindrucksvoll präsentieren und erfolgreich Geschäfte abschließen? Sie suchen eine hervorragende Arbeitsatmosphäre? Ob zur freien Entfaltung oder als Möglichkeit zur Begegnung, ob für das gemeinsame fokussierte Arbeiten oder den Rückzug für ungestörte Gespräche: Wir haben die idealen Bedingungen. Nutzen Sie unsere Räume in unterschiedlicher Größe. Dank variabler Raumaufteilung bieten wir Ihnen mit unterschiedlichen Raumgrößen den passenden Rahmen für eine erfolgreiche Veranstaltung. Im Berggasthof Königstuhl gibt es drei Veranstaltungsräume für bis zu 200 Personen auf maximal 400 Quadratmetern: Die Räume heißen Tom Sawyer, Huckleberry Finn und Mark Twain. Höchster Tagungskomfort – das ist unser Anspruch. Tagungen, Seminare und Kongresse, die noch lange positiv in Erinnerung bleiben – das ist unser Ziel.

Zwischen vornehmem Kirschholz, dunklem Eichenparkett und eindrücklichen Stuckdecken bieten wir einen stilvollen Treffpunkt für Geschäftsleute und Teilnehmer. Unübertrefflich ist der Ausblick: Richten Sie Ihren Blick vom Tagungsbereich und der dazugehörigen Terrasse in das weite Tal, über Heidelberg und bis hinunter zum Neckar, über die Rhein- ebene bis hin zum Pfälzer Wald.

Endlich der ersehnte Vertrags- abschluss? Hervorragend abgeschlossene Geschäfte? Das beste Seminar aller Zeiten? Gönnen Sie sich nach getaner Arbeit noch eine Auszeit an der Hotel-Bar. Unsere Kaminlounge mit Hotel-Bar und separater Lounge-Terrasse lädt nach einem geschäftigen Tag zum erstklassigen Ausklang ein. Es erwartet Sie eine großzügige Auswahl an erfrischenden Longdrinks und Cocktails, erlesenen Weinen und hochwertigen Spirituosen.