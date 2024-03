vfk/zg. Zu den ältesten Studentenlokalen in Heidelberg zählt das Gasthaus "Zum Roten Ochsen" mit seinem 185-jährigen Bestehen. Familie Spengel eröffnete 1839 das Gasthaus in der Heidelberger Hauptstraße 217 – und bis heute wird es ununterbrochen von der Familie, nun in der sechsten Generation, geführt. Das Gasthaus nennt sich damals wie heute "die Adresse für Gastlichkeit" und empfängt seine Gäste mit Freundlichkeit und Leidenschaft.

Freundlichkeit bewies Philipp Spengel auch letztes Jahr, als er die RNZ-Weihnachtsaktion mit 1000 Euro unterstützte.

Anne und Philipp Spengel betreiben das Gasthaus seit 30 Jahren und pflegen einen persönlichen Gästekontakt.

Anlässlich ihres Jubiläums wird es dieses Jahr immer wieder Aktionsabende mit besonderen Menüs geben – dazu lädt Familie Spengel herzlich ein!

Der gelernte Koch und Hotelbetriebswirt Philipp Spengel nennt den roten Ochsen "ein Gasthaus, eine Institution und ein Museum". Das merkt jeder bereits beim Eintreten in das Lokal. Die Wände sind geschmückt mit historischen Bildern, Geweihen und Fotografien der prominenten Gäste. Und davon hatte das Gasthaus genug – Mark Twain, Marilyn Monroe, Heinrich und Götz George, um nur einige zu nennen. Die Holztische runden das Ambiente ab. Für seine Atmosphäre ist der rote Ochse bekannt. "Die Gäste wissen, was sie hier erwarten können", sagt Philipp Spengel – und das ist Qualität und typisch deutsche Hausmannskost. Mit Klassikern wie zum Beispiel gekochte Ochsenbrust, Schäufele, Hirschragout und Kümmelbraten bewirtet der rote Ochse auf 115 Sitzplätzen seine Gäste. Vegetarische Gerichte, wie Käsespätzle oder Waldpilzragout mit Semmelknödel, dürfen nicht fehlen. Frisch angemachte Salate, dazu Klassiker wie Original Wiener Kalbschnitzel, Maultaschen und Pfälzer Sauerkrautspezialitäten, runden das Angebot ab. Die gutbürgerliche Küche lässt sich mit Heidelberger Bierspezialitäten oder einem Schoppen Wein genießen.

Familie Spengel wird tatkräftig von ihren sehr langjährigen Mitarbeitern unterstützt. Diese arbeiten seit vielen Jahrzehnten im Ochsen und sind Teil der Familie. Ihre drei erwachsenen Töchter haben allerdings andere Pläne für ihre Zukunft und somit endet möglicherweise diese Familiengeschichte in der Heidelberger Altstadt. Es sei denn, es kann ein Nachfolger gefunden werden, der diese außergewöhnliche Gaststätte weiterführen möchte.

Geöffnet hat das Lokal Dienstag bis Samstag ab 17.30 Uhr, für Gruppen nach Absprache auch mittags. Dienstag bis Freitag ab 19 Uhr gibt es Live-Musik vom Klavier.

Weitere Infos:

Tel.: 06221 20977

www.roterochsen.de