zg. Bis zu 150 Stundenkilometer schnell pfeift der Wind all jenen um die Ohren, die in die "Sturmkammer" steigen. Unwetter und Dürren treten häufiger auf, wenn sich die Erde weiter erwärmt – und wer sich in die Box wagt, die in der Mitmach-Ausstellung Elementa 3 im Mannheimer TECHNOSEUM aufgestellt ist, kann dieses Extremwetter-Phänomen am eigenen Leib erleben und sich für das Thema Klimawandel sensibilisieren lassen. Die Station ist eines der Highlights der runderneuerten Ausstellung, die sich mit Zukunftstechnologien beschäftigt.

So kann man in der Schau unter anderem mit einer digitalen Schwarmintelligenz interagieren, einen Ball mit den eigenen Gehirnströmen steuern oder per VR-Brille der Mondoberfläche einen Besuch abstatten. Sprichwörtlich der Knaller ist eine Wasserstoffrakete, die sich per Elektrolyse und Knallgasreaktion inmitten der Ausstellung zünden lässt. Auch mobile Kleinroboter sind im Einsatz, die Bilder und Farben erkennen und von den großen wie kleinen Besucherinnen und Besuchern selbst aktiviert werden. Und es gibt noch eine Weltneuheit: Einige Ausstellungstexte stammen von einer künstlichen Intelligenz: Der KI-basierte Chatbot ChatGPT hat den Kurator bei der Arbeit unterstützt – ob die Besucherinnen und Besucher es merken?

Infos unter:

www.technoseum.de/elementa