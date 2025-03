Wiesloch. (seg) Lust auf eine Kreuzfahrt, eine Studienreise oder einfach auf entspannte Tage? Allein unterwegs, als Paar oder (Klein-)Gruppe? Egal, wo die persönlichen Präferenzen liegen – Malika Brenneisen berät ihre Kunden seit drei Jahren ganz individuell und stellt ihnen ihre Traumreise zusammen. "Die meisten Kunden schätzen es, einen Ansprechpartner zu haben, an den sie sich bei Fragen und Problemen wenden können." Sie erinnert hierbei an die Rückholflüge in der Pandemie oder auch bei möglicher Insolvenz eines Reiseveranstalters.

"Außerdem habe ich mich Best-Reisen, einer Kooperation inhabergeführter Reisebüros, angeschlossen, was ein weiterer Vorteil für die Kunden ist." Als "Küken" in der Branche – sie ist bei Eintritt in die Kooperation die jüngste Inhaberin eines Reisebüros – ist sie froh über diese geballte Erfahrung in der Reisebranche und die Kontakte, die sie inzwischen auch zu den einzelnen Veranstaltern geknüpft hat. Gerade als Quereinsteigerin kann sie davon profitieren. Denn nach dem Abitur hat Malika Brenneisen erst einmal eine Ausbildung zur Hotelkauffrau gemacht und anschließend Berufserfahrung gesammelt. Da sie offen ist, den Kontakt mit Menschen liebt und schon immer gerne gereist ist, ist sie nach der Pandemie in ein Reisebüro gewechselt, um diese Arbeit besser kennenzulernen. Schnell merkte sie, welch Freude und Zufriedenheit es ihr schenkt, Urlaubsträume wahr werden zu lassen. "Es macht mich glücklich, wenn mir Kunden nach dem Urlaub sagen, was für wundervolle Tage sie hatten."

Seit zwei Monaten ist Brenneisen, die in Nepal geboren ist und als Kleinkind von einem deutschen Ehepaar adoptiert wurde, mit ihrem Reisebüro "Reisepunkt" an einem neuen Standort in Wiesloch zu finden, nämlich in der Gerbersruhstraße 32. Im hinteren Teil des Reisebüros trifft sich übrigens regelmäßig der Wieslocher Verein "Future for Nepal’s Children" (www.funech.com), der von ihren Adoptiveltern vor über 20 Jahren gegründet wurde.

Dass sie fast alle Reiseziele, die sie anbietet, kennt, berichtet sie weiter. Sie hat Reisen verschiedener, namhafter Veranstalter oder Spezialisten im Angebot wie beispielsweise SchauinsLand Reisen, Studiosus, Chamäleon, Aida Cruises oder Tui Cruises.

Nach Kundenangaben vergleicht und kombiniert sie verschiedene Angebote, unter anderem nach Abflughafen, Reisezeit und -ziel oder Hotelkategorie, um für ihre Kunden preislich das Bestmöglichste zusammenzustellen. Weiter ausbauen möchte die passionierte Golfspielerin in nächster Zeit das Segment Golfreisen. "Schön ist zudem, dass ich nach so kurzer Zeit Kunden aus der näheren und weiteren Umgebung Wieslochs sowie aus allen Altersklassen habe."

Reisepunkt Wiesloch

Gerbersruhstraße 32

69168 Wiesloch

Tel. 06222 588170

info@reisepunkt-wiesloch.de

www.reisepunkt-wiesloch.de