zg. Tauchen Sie ein in die Welt der großen Musicals, träumen Sie unterm Sternenzelt des "Starlight Express", lassen Sie sich zum "Tanz der Vampire" verführen, spüren Sie das Knistern zwischen "Elisabeth" und ihrem Verführer, dem Tod, und fühlen Sie den Regen bei "Singing in the rain" auf der Haut. M&M Events macht die Villa Toskana in Leimen zum Kit Kat Klub aus "Cabaret" und zur griechischen Insel für die Hits aus "Mamma Mia".

Die Gäste der Musical-Dinner-Show von M&M Events erwartet ein bunter 4 1/2-stündiger Abend mit den Highlights aus den ganz großen Musicalerfolgen, charmant moderiert mit dem ein oder anderen Blick hinter die Kulissen und kombiniert mit einem exquisiten 4-Gang-Menü.

Die professionellen Darsteller in wunderschönen und aufwändigen Kostümen bespielen den ganzen Saal. Noch nie konnten Sie "Cats" oder TINA! Turner so hautnah erleben.

Der Abend, bestehend aus vier Showblöcken mit Hits von "My fair lady" bis "We Will Rock You" und im Wechsel mit vier vorzüglichen kulinarischen Gängen, beginnt um 19 Uhr und endet um etwa 23.30 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.

Die Künstler:innen der Musical-Dinner-Show sind unter anderem Jessica Maletzky, die in Hamm geboren wurde und ihr Studium an der Berliner Universität der Künste absolvierte. Sie spielte zum Beispiel in Jesus Christ Superstar gemeinsam mit Star-Sopranistin Anna-Maria Kaufmann.

Auch dabei ist Trudi Mittrup, die mit ihrer einzigartigen Stimme nicht nur im Musical, sondern auch in zahlreichen anderen Genres, wie Rock, Pop, Soul und Jazz, zu Hause ist.

Tillmann Winkler spielte nach seinem Studium an der Berliner Universität der Künste zum Beispiel in Les Misérables im Berliner Theater des Westens. Neben eigenen Programmen ist er auch bei Konzerten anderer Musicalstars zu Gast und gehörte viele Jahre zum Ensemble des Theaters Hagen.

Tickets & Infos:

M&M Events 0 23 24-90 20 377 oder www.mm-events.info